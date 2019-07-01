راتب خيالي ينتظر مبابي لحمايته من كابوس الإغراءات

الخميس 25 يوليو-تموز 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى حماية نجومه، من كابوس الإغراءات والعروض التي تستهدف ضم لاعبيه، وخاصة بعد الضجة الكبيرة التي أحدثها النجم البرازيلي نيمار برغبته في الرحيل، وترك النادي بحثاً عن وجهة جديدة ربما تكون برشلونة أو ريال مدريد.

ويعدّ كيليان مبابي المهاجم المهاري والموهبة البرازيلية، إحدى أهمّ نقاط قوة الفريق الباريسي، فالمهاجم الطائر أثبت قدراته الخارقة وعلوّ كعبه، وصار رمزاً من رموز تميز باريس سان جيرمان، وخاصة بعد فوزه بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي في مونديال روسيا 2018.

ويعتبر مبابي هدفاً منشوداً لأقوى الأندية في العالم، لما يمتاز به الفتى الساحر من سرعة فائقة، وقدرة تهديفية عالية جعلته في كوكبة أفضل المهاجمين في العالم، إن لم يكن أفضلهم على الإطلاق.النادي الباريسي لا يريد مفاجآت أخرى، وأزمات جديدة تطل برأسها مع كلّ ميركاتو صيفي أو شتوي، فالنادي ليس مستعداً للتفريط في الجوهرة الفرنسية، ويريد غلق الطرق على كافة الأندية التي تنتظر بشغف لضمّ مبابي، وخاصة نادي مانشستر سيتي الإنكليزي ونادي ريال مدريد الإسباني.

وأكد موقع "وان فوتبول"، أن النادي الباريسي يستعدّ لمنح مبابي راتباً خيالياً، لمنع كلّ الإغراءات التي قد تحيط به، في ظل رغبة مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا في ضمّ اللاعب، وهو ما قد يُحصّنه من أي إغراءات وعروض قد تصل إليه في الموسم القادم.

ويستعدّ نادي باريس سان جيرمان لتقديم راتب سنوي بقيمة 50 مليون يورو لمبابي، وهو رقم جنوني، سيجعل الفرنسي الموهوب اللاعب الأعلى أجراً في العالم، مع تمديد عقده لمدة سنتين إلى غاية سنة 2025، إذ إن عقد مبابي الحالي ينتهي في سنة 2023.