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أسعار صرف الدولار والريال السعودي الآن «البيع والشراء»

الخميس 25 يوليو-تموز 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار الصرف اليوم الخميس

ريال سعودي

 الشراء 152

البيع 152.7

دولار امريكي

الشراء 577

البيع 580

*الاسعار غير ثابتة وتتغير

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