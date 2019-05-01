أسعار صرف الدولار والريال السعودي الآن «البيع والشراء»

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أسعار الصرف اليوم الخميس
ريال سعودي
الشراء 152
البيع 152.7
دولار امريكي
الشراء 577
البيع 580
*الاسعار غير ثابتة وتتغير