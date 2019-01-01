قرار حوثي خطير وما حقيقة اقرار «الخدمة العسكرية الالزامية»

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أعلنت جماعة الحوثي الانقلابية، يوم الأربعاء، إعتماد قانون الخدمة الإلزامية التدريسية، لخريجي الثانوية العامة والجامعات.
ووفقا لوكالة سبأ الحوثية، فقد قدم شقيق زعيم جماعة الحوثي، المعين وزيرا لما يُسمى بـ"التربية والتعليم"، في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، يحيى بدر الدين الحوثي، قدم مشروع القرار بشأن إعتماد الخدمة الإلزامية على خريجي الثانوية العامة والجامعات، والذي وافق عليه مجلس الوزراء التابع للجماعة بصنعاء.
وتهدف جماعة الحوثي، من وراء القرار، إلى سد العجز العددي في صفوف المعلمين، بعد أن اضطر الكثير منهم إلى التوقف عن التدريس، والبحث عن عمل لتوفير متطلبات الحياة لأسرهم، بسبب إنقطاع المرتبات لأكثر من ثلاثة أعوام.
وتسببت مشكلة إنقطاع الرواتب، في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في خلق ظروف إقتصادية صعبة لكثير من الأسر اليمنية دفعت بعض المواطنين ومنهم المعلمين إلى الإنتحار.
والقرار يشير في نصه الى «خدمة الزامية في مجال التدريس وليس كما تم الترويج له ،عن صدور قرار يلزم الخريجيين بالخدمة العسكرية الالزامية».
فيما قال مراقبون لمأرب برس ان هذا القرار سيكون بداية لقرار اخر مماثل يلزم الخريجبين بما يسمى الخدمة العسكرية ، لتتمكن المليشيات من الدفع باكبر عدد ممكن من الشباب الى القتال والزج بهم في الجبهات.