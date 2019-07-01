مقتل جنود سعوديين في مواجهات مسلحة على الحد الجنوبي مع الحوثيين

الخميس 25 يوليو-تموز 2019 الساعة 01 مساءً / مارب برس - وكالات

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ذكرت وسائل إعلامية صباح الخميس، أن 8 جنود سعوديين قُتلوا في مواجهات مع الحوثيين بالحد الجنوبي.

وذكرت قناة "الجزيرة" الإخبارية نقلاً عن وسائل إعلام سعودية (لم تسمها)، أنّ "ثمانية جنود سعوديين قُتلوا خلال مواجهات مع جماعة الحوثي في منطقة الحد الجنوبي".

وعند البحث عن المصادر السعودية التي تحدث عن مقتل الجنود السعوديين تبين انه لا وجود لها ، وان رواية الجزيرة استندت اصلا الى تصريحات جهات حوثية ومواقع ايرانية .

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، فجر اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة صنعاء في محاوله لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة خميس مشيط.

وأضاف المالكي بأنه لاصحة لما تبثه وسائل إعلام الميليشيا الحوثية من أنهم استهدفوا مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية واصفاً أكاذيبهم بأنها تعكس حالة اليأس التي تعيشها الميليشيا.

وأوضح العقيد المالكي أن استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بمحاولات استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني يثبت إجرام هذه المليشيا الإرهابية بارتقاء أعمالها العدائية والإرهابية الى جرائم حرب بحسب القانون الدولي الإنساني،

مؤكداً استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف باتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات، وأن هذة الأعمال العدائية و الإرهابية لاستهداف الاعيان المدنية والمدنيين سيتم التصدي لها بفضل ما يمتلكه التحالف من قدرات.