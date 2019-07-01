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الدكتوراه للباحث على الذهب من الاكاديمية العربية للعلوم والتكلنوجيا

الخميس 25 يوليو-تموز 2019 الساعة 01 مساءً / مارب برس - خاص
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منحت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بجمهورية مصر العربية درجة الدكتوراة للباحث اليمني في الشؤون العسكرية والاستراتيجية علي محمد الذهب عن أطروحته الموسومة بـ" تطوير مدونة سلوك جيبوتي-2009- في ضوء المفهوم الحديث للأمن والتهديدات غير التقليدية، غرب المحيط الهندي وخليج عدن".

وخلال جلسة منح درجة الدكتوراة للباحث "الذهب" عن أطروحته العلمية في إحدى قاعات الأكاديمية العربية وسط حضور علمي وأكاديمي، دار نقاش علمي بين لجنة تقييم الأطروحة والباحث .

حيث قدّم الباحث دفاعه عن أطروحته وقام بالرد على كل التساؤلات العلمية المنهجية الموجهة إليه وعلى إثرها قررت لجنة التقييم منحه درجة الدكتوراة عن جدارة واستحقاق.

. حضر حفل المناقشة ومنح درجة الدكتوراة لفيف من أصدقاء الدكتور علي الذهب وزملائه من الباحثين اليمنيين الدارسين في جمهورية مصر العربية.

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