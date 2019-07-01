رئيس دولة عربية يتعرض لأزمة صحية طارئة مقاتلات التحالف تشن غارات مباغتة ضد «الحوثيين» القضاء العسكري يدشن أولى جلساته بـ«مأرب» تفاصيل لقاء وزير الأوقاف مع ممثلي المؤسسة الأهلية للطوافة بـ«مكة المكرمة» «الحوثيون» يزفون خبر غير سار لخريجي الثانوية العامة والجامعات في مناطق سيطرتهم لإستكمال التحرير..«علي محسن الأحمر» يصدر توجيهات جديدة وهامة «للجيش» - تفاصيل بعد تكريم حوثي وجولة في ”صنعاء القديمة“.. كبير المراقبين الدوليين يغادر اليمن بشهادة وهدايا من ”المشاط“ رواية جديدة لناطق الحوثيين حول طريقة مقتل الرئيس الراحل ”علي صالح“ ومصير جثمانه وكالة دولية تبشر اليمنيين وتكشف عن توجه لوقف الحرب بحلول ديسمبر المقبل قوات ”الشرعية“ تحقق انتصارات كبيرة في ”الضالع“ وتحرر نحو 10 قرى ومواقع وتباب
قالت وسائل إعلام تونسية ونجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأربعاء إن السبسي نقل إلى المستشفى العسكري بعد أزمة صحية طارئة.
وهذه هي المرة الثانية التي ينقل فيها الرئيس للمستشفى خلال شهر واحد.
وذكرت إذاعة موزاييك واسعة الانتشار في تونس إن السبسي نقل للمستشفى بعد طارئ صحي كما نشرت صحيفة الشروق الخبر ذاته.
وقال حافظ قائد السبسي نجل الرئيس إن السبسي نقل للمستشفى العسكري إثر «وعكة صحية طارئة نتيجة التسمم الغذائي الذي تعرض له خلال الفترة الماضية».
وكان السبسي نقل في حالة حرجة الشهر الماضي للمستشفى العسكري حيث قضى أسبوعا قبل الخروج بعد إعلان تعافيه. ولم يظهر بعد ذلك سوى في مناسبتين فقط.