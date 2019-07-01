مقاتلات التحالف تشن غارات مباغتة ضد «الحوثيين»

الخميس 25 يوليو-تموز 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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شنت مقاتلات التحالف العربي مساء اليوم الأربعاء غارات جوية على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهتي "صرواح ونهم".

وقالت مصادر عسكرية إن مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات وآليات لمليشيا الحوثي شمال جبهة نهم.

وأضافت المصادر أن مقاتلات التحالف شنت أيضاً غارات على مواقع مليشيا الحوثي في جبهة صرواح.

وأسفرت الغارات التي استهدفت تجمعات حوثية عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، فيما دمرت عدد من الآليات.