القضاء العسكري يدشن أولى جلساته بـ«مأرب»

الخميس 25 يوليو-تموز 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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دشنت اليوم الأربعاء في محافظة مأرب، أولى محاكمة في القضاء العسكري بمقر الشرطة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثالثة.

وفي أول افتتاح جلسات القضاء العسكري برئاسة رئيس النيابة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثالثة القاضي مهدي الحيدري، اتخذت النيابة العديد من الإجراءات القضائية في حق متهمين بالقتل.

ونقل موقع الجيش عن القاضي الحيدي أن تدشين القضاء العسكري يعتبر نجاحا كبيرا تم تحقيقه، لافتا إلى هذا يأتي نتيجة للكثير من العمل والجهد المتواصل للقضاء العسكري في الجيش الوطني.

وذكر أن النيابة العسكرية تعمل منذ عام في إصدار أحكامها وان تدشين أولى جلساتها اليوم ليس إلا نتيجة لجهدها المتواصل والجبار في إيجاد قضاء عسكري عادل يأخذ مساره في تحقيق العدالة.