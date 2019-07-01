تفاصيل لقاء وزير الأوقاف مع ممثلي المؤسسة الأهلية للطوافة بـ«مكة المكرمة»

الخميس 25 يوليو-تموز 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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ناقش وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية، اليوم، الاربعاء مع ممثلي المؤسسة الأهلية للطوافة، بمكة المكرمة، مستوى التنسيق والتعاون المشترك بين مكتب شؤون حجاج اليمن والمؤسسة،وذلك لتسهيل أداء مناسك الحجاج اليمنيين.

وأكد الوزير عطيه أثناء ترأسه للقاء جمع ممثلي مكتب شؤون حجاج اليمن والمؤسسة الأهلي للطوافة ، على أن يكون موسم حج هذا العام موسماً متميزاً، من خلال تقديم الخدمات المختلفة ذات المواصفات والمعايير العالية.

واطلع الوزير على الخطط والبرامج التي باشرتها المؤسسة استعداداً لخدمة ضيوف الرحمن من شتى بقاع العالم، مثمناً هذه الجهود التي تأتي في سياق الترتيب والتنسيق لخدمة الحجاج وفق أعلى المعايير والجودة، وبكفاءة عالية.

كما رحب بتعيين محمد معاجيني رئيساً لقطاع ساحل البحر الأحمر في مؤسسة مطوفي الدول العربية، مثمناً الدور الإيجابي الملموس والتعاون المستمر مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية في تقديم كافة التسهيلات للحجاج اليمنيين.

بدوره عبر معاجيني عن شكره وتقديره لتعاون وزارة الأوقاف والإرشاد ممثلة بمكتب شؤون حجاج اليمن من خلال العمل المشترك بين المكتب والمؤسسة والتنسيق المستمر والعمل الدؤوب الذي يقوم به مكتب شؤون حجاج اليمن بكل تفان وإخلاص ، من خلال إنجاز المهام الموكلة إليه، والإلتزام بكل اللوائح والشروط والمعايير.

حضر اللقاء وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة مختار الرباش، والوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة طارق القرشي.