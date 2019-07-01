«الحوثيون» يزفون خبر غير سار لخريجي الثانوية العامة والجامعات في مناطق سيطرتهم لإستكمال التحرير..«علي محسن الأحمر» يصدر توجيهات جديدة وهامة «للجيش» - تفاصيل بعد تكريم حوثي وجولة في ”صنعاء القديمة“.. كبير المراقبين الدوليين يغادر اليمن بشهادة وهدايا من ”المشاط“ رواية جديدة لناطق الحوثيين حول طريقة مقتل الرئيس الراحل ”علي صالح“ ومصير جثمانه وكالة دولية تبشر اليمنيين وتكشف عن توجه لوقف الحرب بحلول ديسمبر المقبل قوات ”الشرعية“ تحقق انتصارات كبيرة في ”الضالع“ وتحرر نحو 10 قرى ومواقع وتباب طوارئ عدن تستنفر وتعلن رفع الجاهزية القصوى ”جيش الشرعية“ يعلن السيطرة على ”العمليات القتالية“ ويكشف عن مؤشرات انهيار الحوثيين السعودية تعلن رسميا عقوبات من يقوم بنشر المواد الإباحية محمد بن سلمان يتدخل لإنهاء أزمة دولية شهيرة .. ويكلل بالنجاح
أعلنت مليشيا الحوثي، الانقلابية اليوم الأربعاء، إعتماد قانون الخدمة الإلزامية التدريسية لخريجي الثانوية العامة والجامعات في مناطق سيطرتهم.
وتهدف مليشيات الحوثي من وراء القرار إلى استقطاب من تبقى من الشباب الذين لا زالوا يرفضون الانخراط في صفوفهم وذلك عبر قانون ملشاوي طائفي.
وكان ما يسمى وزير التربية والتعليم، وشقيق زعيم المليشيات المدعو يحيى بدر الدين الحوثي، قد قدم مشروع القرار بشأن إعتماد الخدمة الإلزامية على خريجي الثانوية العامة والجامعات، والذي وافق عليه اليوم مجلس الوزراء التابع للمليشيات في صنعاء، بحسب وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين.