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«الحوثيون» يزفون خبر غير سار لخريجي الثانوية العامة والجامعات في مناطق سيطرتهم

الخميس 25 يوليو-تموز 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أعلنت مليشيا الحوثي، الانقلابية اليوم الأربعاء، إعتماد قانون الخدمة الإلزامية التدريسية لخريجي الثانوية العامة والجامعات في مناطق سيطرتهم. 

 

وتهدف مليشيات الحوثي من وراء القرار إلى استقطاب من تبقى من الشباب الذين لا زالوا يرفضون الانخراط في صفوفهم وذلك عبر قانون ملشاوي طائفي. 

 

وكان ما يسمى وزير التربية والتعليم، وشقيق زعيم المليشيات المدعو يحيى بدر الدين الحوثي، قد قدم مشروع القرار بشأن إعتماد الخدمة الإلزامية على خريجي الثانوية العامة والجامعات، والذي وافق عليه اليوم مجلس الوزراء التابع للمليشيات في صنعاء، بحسب وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين.

  
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