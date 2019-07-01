بعد تكريم حوثي وجولة في ”صنعاء القديمة“.. كبير المراقبين الدوليين يغادر اليمن بشهادة وهدايا من ”المشاط“

الأربعاء 24 يوليو-تموز 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كرمت جماعة الحوثي الانقلابية، اليوم الأربعاء 24 يوليو/تموز، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، رئيس بعثة المراقبين الأمميين لتنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة غربي اليمن، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وأعلنت جماعة الحوثيين أن لوليسغارد غادر مطار صنعاء الدولي، مساء اليوم الأربعاء، وذلك بعد انتهاء مهمته في اليمن، وكان في وداعه رئيس فريق الحوثيين في لجنة إعادة الانتشار اللواء الركن علي حمود الموشكي، وأعضاء الفريق الذين أشادوا بجهود الجنرال الدنماركي خلال ترأسه لبعثة الأمم المتحدة لإعادة الانتشار في الحديدة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها الحوثية.

وأقامت جماعة الحوثيين، اليوم، في العاصمة صنعاء، حفلاً تكريمياً للجنرال لوليسغارد أشاد خلاله عضو المكتب السياسي للجماعة حسين العزي الذي يشغل أيضاً منصب نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ التابعة للحوثيين، بأداء لوليسغارد خلال ترأسه لبعثة المراقبين الأمميين لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة.

وبحسب وكالة (سبأ) الخاضعة للحوثيين، نوه العزي "بالجهود التي بذلها لوليسغارد في تنفيذ الاتفاق وإعادة الانتشار في الحديدة رغم اصطدام تلك الجهود بتعنت وعرقلة الطرف الآخر"، في إشارة إلى رفض الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً لإعلان الحوثيين تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق الحديدة ضمن اتفاقات ستوكهولم الموقعة بين طرفي الصراع في اليمن.

ونقلت الوكالة عن الجنرال لوليسغارد قوله: "بذلت قصارى جهدي وسعيد بأن النقاشات واللقاءات اتسمت بالعدالة"، معبراً عن تقديره للتعاون الإيجابي وتسهيل مهمته ومهام فريقه وما اتسمت به من شفافية ووضوح. كما عبر عن الشكر لتمكينه من زيارة مدينة صنعاء القديمة وما تمتاز به من مآثر ومعالم تاريخية وحضارية.

وأشارت الوكالة إلى أنه جرى في ختام الحفل، "تكريم الجنرال مايكل لوليسغارد بدرع القوات المسلحة وشهادة تقديرية وهدايا تذكارية من رئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط".

وأمس الثلاثاء، نظمت جماعة الحوثيين، للجنرال لوليسغارد، زيارة إلى مدينة صنعاء القديمة، أحد أقدم المدن في العالم، اطلع خلالها على المعالم الأثرية والتاريخية والتراث الحضاري والطراز المعماري العريق والفريد في المدينة، وفقاً للوكالة.