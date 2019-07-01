رواية جديدة لناطق الحوثيين حول طريقة مقتل الرئيس الراحل ”علي صالح“ ومصير جثمانه

الأربعاء 24 يوليو-تموز 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي الانقلابية، محمد عبد السلام، اليوم الاربعاء 24 يوليو/تموز، إن الرئيس الراحل، علي عبد الله صالح، قتل بطريقة عفوية أثناء هروبه من العاصمة صنعاء.

وأضاف محمد عبد السلام خلال لقاء مع قناة "RT" الروسية، اليوم، أن الرئيس الراحل، علي عبد الله صالح، دفن بحضور أبنائه وعدد من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام.

وبخصوص الأزمة في اليمن، صرح ممثل الحوثيين بأنه بحث مع المسؤولين الروس الأوضاع في اليمن، وسبل تطبيق اتفاقية ستوكهولم.

وأكد: إنهم (الحوثيون) يرحبون بالحل السياسي الشامل، وأن الطرف الآخر (في إشارة إلى حكومة الرئيس هادي) هو الذي يرفضه.