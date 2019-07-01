رواية جديدة لناطق الحوثيين حول طريقة مقتل الرئيس الراحل ”علي صالح“ ومصير جثمانه وكالة دولية تبشر اليمنيين وتكشف عن توجه لوقف الحرب بحلول ديسمبر المقبل قوات ”الشرعية“ تحقق انتصارات كبيرة في ”الضالع“ وتحرر نحو 10 قرى ومواقع وتباب طوارئ عدن تستنفر وتعلن رفع الجاهزية القصوى ”جيش الشرعية“ يعلن السيطرة على ”العمليات القتالية“ ويكشف عن مؤشرات انهيار الحوثيين السعودية تعلن رسميا عقوبات من يقوم بنشر المواد الإباحية محمد بن سلمان يتدخل لإنهاء أزمة دولية شهيرة .. ويكلل بالنجاح وفد حوثي في ”موسكو“.. الخارجية الروسية تكشف تفاصيل المباحثات وتعلن عن ”رؤية روسية للحل في اليمن“ كشف سبب زيارة محمد صلاح السرية لكينيا ”قنبلة عائمة“ تهدد بـ”كارثة خطيرة“.. ”الشرعية“ تستنفر والحوثي يبحث عن ”ضمانات“ والأمم المتحدة ترسل وفدا
قال الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي الانقلابية، محمد عبد السلام، اليوم الاربعاء 24 يوليو/تموز، إن الرئيس الراحل، علي عبد الله صالح، قتل بطريقة عفوية أثناء هروبه من العاصمة صنعاء.
وأضاف محمد عبد السلام خلال لقاء مع قناة "RT" الروسية، اليوم، أن الرئيس الراحل، علي عبد الله صالح، دفن بحضور أبنائه وعدد من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام.
وبخصوص الأزمة في اليمن، صرح ممثل الحوثيين بأنه بحث مع المسؤولين الروس الأوضاع في اليمن، وسبل تطبيق اتفاقية ستوكهولم.
وأكد: إنهم (الحوثيون) يرحبون بالحل السياسي الشامل، وأن الطرف الآخر (في إشارة إلى حكومة الرئيس هادي) هو الذي يرفضه.