قوات ”الشرعية“ تحقق انتصارات كبيرة في ”الضالع“ وتحرر نحو 10 قرى ومواقع وتباب

الأربعاء 24 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت قوات الجيش الوطني، اليوم الأربعاء 24 يوليو/تموز، سيطرتها على مواقع جديدة بجبهة مريس شمالي محافظة الضالع، وسط اليمن، بعد معارك خاضتها مع المسلحين الحوثيين.

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة عن مصدر عسكري، أن قوات الجيش مسنودة بالمقاومة شنت هجوما على مواقع يتمركز فيها المسلحون الحوثيون من عدة محاور، تمكنت خلاله من السيطرة على عدة مواقع شمال وشرق وغربي مريس.

وبحسب المصدر، فإن أبرز المواقع التي سيطرت عليها القوات: منطقة "القهرة" ومواقع" المنقز" بالمحور الشرقي وتبة "وينان الاستراتيجية" وقرية "الرفقة" وقرية صولان" وتبة "الخنيقي" بالمحور الشمالي للجبهة كما تمت السيطرة على موقع "الجميمة" وتبة العظمة" والمواقع المجاورة لها بالمحور الغربي للجبهة.

أشار المصدر إلى أن السيطرة على المناطق المذكورة وتأمينها يمكن قوات الجيش الوطني من السيطرة النارية على مواقع أخرى في مناطق الزيلة وسلسلة تباب مريفدان، مشيراً الى سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين.