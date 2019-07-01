طوارئ عدن تستنفر وتعلن رفع الجاهزية القصوى

الأربعاء 24 يوليو-تموز 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ سبأ

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أعلنت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة عدن، الاربعاء 24 يوليو/تموز، رفع الجاهزية القصوى في كافة المرافق الصحية والمستشفيات، تحسباً لاحتمال هطول أمطار شديدة الغزارة بعدن، نتيجة المنخفض الجوي القادم من المحيط الهندي خلال الـ 48 ساعة القادمة.

ودعا اجتماع للجنة برئاسة المحافظ أحمد سالمين، وضم مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بعدن جمال خدابخش، كافة المعنيين من مدراء مكاتب الصحة بالمديريات والمستشفيات والمنشآت الصحية والمواطنين إلى التعاون مع غرفة العمليات والإبلاغ عن أي طارئ من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 02358259 - 02358260 - 735700774.

كما أقر الاجتماع اتخاذ التدابير الاحترازية التي تشمل رفع الجاهزية القصوى بجميع المرافق الصحية والمستشفيات ومراكز الإسعاف بعموم مديريات عدن، وكذا تجهيز سيارات الإسعاف بالمستلزمات الضرورية وتوزيعها علی الشوارع الرئيسية للمساهمة بسرعة تقديم الخدمة للمواطنين متى ما استدعت الحاجة، متمنية الصحة والسلامة للجميع.