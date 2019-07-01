آخر الاخبار

”جيش الشرعية“ يعلن السيطرة على ”العمليات القتالية“ ويكشف عن مؤشرات انهيار الحوثيين السعودية تعلن رسميا عقوبات من يقوم بنشر المواد الإباحية محمد بن سلمان يتدخل لإنهاء أزمة دولية شهيرة .. ويكلل بالنجاح وفد حوثي في ”موسكو“.. الخارجية الروسية تكشف تفاصيل المباحثات وتعلن عن ”رؤية روسية للحل في اليمن“ كشف سبب زيارة محمد صلاح السرية لكينيا ”قنبلة عائمة“ تهدد بـ”كارثة خطيرة“.. ”الشرعية“ تستنفر والحوثي يبحث عن ”ضمانات“ والأمم المتحدة ترسل وفدا قرار من القضاء السعودي بشأن جريمة وقعت بسبب كأس العالم شاهد لحظة اغتيال القنصل التركي في أحد مطاعم أربيل وكيف تمت العملية ؟... فيديو هل أمر الملك سلمان بسحب جنسية الصحفي الزائر لإسرائيل؟ لأول مرة.. الكشف عن حجم إيرادات منفذ ”الوديعة“ ومصيرها

سبأفون .. أصالة وتواصل

السعودية تعلن رسميا عقوبات من يقوم بنشر المواد الإباحية

الأربعاء 24 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 169

أعلنت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، عن العقوبات المتعلقة بجرائم إنشاء المواد الإباحية وأنشطة الميسر ونشرها، بإعتبارها من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف والمساءلة الجزائية.

وأكدت النيابة العامة أن إرتكاب مثل هذه الجرائم تستوجب عقوبة السجن لمدة تصل ل 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه ومصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة والأموال المحصلة منها.

وذكرت النيابة العامة أن هذه العقوبات تأتي وفقاً لأحكام المادة (٦/ ٢) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، حيث يحظر إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر المخلة بالأداب العامة أو نشرها أو ترويجه.

إقراء أيضاً
إيفانكا ترامب تقع في خطأ غريب
ترامب يفاجئ عروسين بحضور حفل زفافهما أرسلا دعوات للبيت الأبيض (فيديو)
6 مشاكل جنسية وجلدية. يسببها وضع الكمبيوتر المحمول على قدميك
الخلاف يشتعل وبقوة بين فنانين سعوديين شهيرين جدا لأمر تافه
أول متحف سعودي تحت الماء.. لن تصدق محتوياته .. شاهد الفيديو
بيان ملكي غاضب .. وتمزق داخل العائلة الملكية .. كشف الحقيقة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة منوعات

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس