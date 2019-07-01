السعودية تعلن رسميا عقوبات من يقوم بنشر المواد الإباحية

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أعلنت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، عن العقوبات المتعلقة بجرائم إنشاء المواد الإباحية وأنشطة الميسر ونشرها، بإعتبارها من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف والمساءلة الجزائية.
وأكدت النيابة العامة أن إرتكاب مثل هذه الجرائم تستوجب عقوبة السجن لمدة تصل ل 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى نشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه ومصادرة الأجهزة والبرامج المستخدمة والأموال المحصلة منها.
وذكرت النيابة العامة أن هذه العقوبات تأتي وفقاً لأحكام المادة (٦/ ٢) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، حيث يحظر إنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر المخلة بالأداب العامة أو نشرها أو ترويجه.