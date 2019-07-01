وفد حوثي في ”موسكو“.. الخارجية الروسية تكشف تفاصيل المباحثات وتعلن عن ”رؤية روسية للحل في اليمن“

الأربعاء 24 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قالت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء 24 يوليو/تموز، ان وفدا من جماعة الحوثي الانقلابية، برئاسة محمد عبد السلام، وصل موسكو وأجرى مباحثات مع مسؤولين روسيين.

وأكدت الخارجية في بيان لها ان نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، بحث مع وفد الحوثيين، الوضع في اليمن وضرورة معالجة الأوضاع الإنسانية الصعبة في البلاد.

وقالت ”تم مناقشة المسار السياسي واتفاق السويد والخطوات التي تم تنفيذها والتقدم فيها، وتم التركيز على الأوضاع العسكرية والسياسية والإنسانية، وضرورة التوصل لتسوية وتحقيق حل شامل تحت رعاية الأمم المتحدة، بما في ذلك تنفيذ اتفاقية ستوكهولم“.

وأكد الجانب الروسي على "ضرورة تحقيق السلام الوطني الذي طال انتظاره في اليمن، فقط من خلال الوسائل السلمية، والتوصل لمصالحة وطنية من خلال عملية سياسية شاملة"

بالإضافة إلى ذلك، أكد الطرفان "أهمية اتخاذ تدابير عاجلة لتصحيح الأوضاع الإنسانية الصعبة في اليمن، وتوحيد الجهود في مكافحة الجماعات الإرهابية التي تحاول التغلغل في أراضي هذا البلد"، بحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الروسية.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية الدور الروسي على المستوى الإقليمي وانعكاسه على الوضع في اليمن من خلال تهدئة التصعيد ومنع المزيد من التوتر، كون اليمن يمثل النقطة الأساسية والمهيأة نحو التهدئة الإقليمية، وتشجيع بعض الدول في التقدم نحو الحل السياسي الشامل باليمن كجزء من التهدئة التي ستمثل انعكاسا إيجابيا على الوضع الإقليمي المتوتر.

واستعرض نائب وزير الخارجية الروسي، الرؤية الروسية لتحقيق الأمن في الخليج واليمن من خلال النشاط الدبلوماسي والحلول السلمية.