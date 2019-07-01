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إيفانكا ترامب تقع في خطأ غريب

الأربعاء 24 يوليو-تموز 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
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يبدو أن عدوى الأخطاء انتقلت من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى ابنته إيفانكا، التي أخطأت بشكل غريب فيما يخص المملكة المتحدة في تغريدة لها على تويتر، نشرتها لتهنئة بوريس جونسون بفوزه بمنصب رئيس الوزراء.

ونشرت إيفانكا ترامب تغريدة قالت فيها: "مبروك بوريس جونسون كونك أصبحت رئيس وزراء مملكة كينغستون".

وأخطأت إيفانكا في كتابة اسم البلد، فبدلا من ذكر المملكة المتحدة (United Kingdom)، كتبت (United Kingston).

وبالطبع أصلحت إيفانكا خطأها وأعادت نشر التغريدة بالاسم الصحيح، إلا أن هذا الأمر لم يمنع رواد مواقع التواصل الاجتماعي من التعليق على الخطأ، ومقارنته بالأخطاء الإملائية الكارثية التي سبق أن ارتكبها والدها في تويتر.

ومن أبرز وآخر تلك الأخطاء، والتي شاءت الصدفة أن تكون مرتبطة ببريطانيا أيضا، هي تغريدة من ترامب طالت أمير ويلز، تشارلز.

وكتب الرئيس الأميركي في تغريدة (Prince of Whales)، والتي تعني أمير الحيتان، عوضا عن (Prince of Wales).

ويبدو أن ترامب تأخر قليلا حتى انتبه إلى خطأه، إذ اجتاحت عاصفة من السخرية مواقع التواصل الاجتماعي، وصلت إلى حد نشر الكثيرين صورا بتقنية الفوتوشوب، أو الكاريكاتير، تظهر حيتان مع ترامب، وأخرى تجلس على عربة الأحصنة الملكية البريطانية، وغيرها.

 
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