تركيا تشعل شرق المتوسط بـسفن الحرب... وأردوغان يتحدث

الأربعاء 24 يوليو-تموز 2019 الساعة 05 مساءً / مارب برس - وكالات

عدد القراءات 574

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "الإجراءات التركية في شرق المتوسط وفي سوريا تظهر حرص أنقرة على حماية حقوق الشعب التركي وأتراك قبرص".

وأضاف أردوغان، في كلمة له اليوم الأربعاء، أن "أي تهديدات علنية أو مبطنة بالعقوبات لن تثني تركيا عن قضيتها العادلة".

مشددا على أن "أنقرة لديها القوة والحزم للقضاء على كل أشكال التهديدات ضد استقلالها ووجودها وأمن مواطنيها.

وجاءت تصريحات أردوغان، بمناسبة الذكرى السنوية الـ96 لتوقيع "معاهدة لوزان للسلام"، وتم التوقيع على المعاهدة في 24 يوليو/تموز 1923 بمدينة لوزان السويسرية، وتم على إثرها ترسيم الحدود بين تركيا واليونان..

​بدورها، نشرت وزارة الدفاع التركية، شريط فيديو يظهر قطعا حربية ترافق السفن التي أرسلتها أنقرة للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص، في خطوة أثارت انتقادات دولية.

ويظهر الفيديو، الذي نشر على الحساب الرسمي للوزارة عبر موقع "تويتر"، مساء أمس الثلاثاء، "سفينتين حربيتين ترافقان سفينة تنقيب عن الطاقة".

وقالت وزارة الدفاع التركية، إن "قواتها توفر الحماية الكاملة للسفن، فوق المياه وتحتها، فضلا عن طائرات حربية، وأخرى مسيرة تؤمن الحماية الجوية وتراقب المكان".