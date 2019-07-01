حجاج اليمن يتدفقون الى مكة المكرمة .. ووزير الاوقاف يتوعد المخالفين لمعايير الجودة

الأربعاء 24 يوليو-تموز 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - خاص

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استقبل وزير الأوقاف والإرشاد رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن الدكتور أحمد عطية ،اليوم، أول فوج من حجاج بيت الله الحرام القادمين من اليمن إلى مكة المكرمة لاداء فريضة الحج لهذا العام 1440هـ .

ورحب الوزير بالحجاج اليمنيين، مؤكدأ حرص الوزارة في تقديم كامل الرعاية والاهتمام بهم، موضحا كافة الخدمات المتميزة التي سيشهدونها سواء فيما يتعلق بالنقل أو الإعاشة أو السكن وذلك لتسهيل أداء مناسكهم.

وأوضح الوزير بأن كل الجهود التي تقوم بها وزارة الأوقاف في مسيرة الحج تأتي بمتابعة حثيثة وإشراف مباشر من فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، الذي يحرص على أن تكون خدمات الحجاج هذا العام أكثر تميزاً، والذي بدوره يتابع سير الحجاج اليمنيين منذ خروجهم من ديارهم وحتى وصولهم المشاعر المقدسة،

مثمنا الدور الكبير والملموس الذي تقوم به المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي عهده ووزارة الحج والداخلية وكافة القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

من جانب آخر اطلع وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطيه، على مساكن الحجاج اليمنيين، ومدى مطابقتها لشروط ومعايير وزارة الأوقاف اليمنية ووزارة الحج السعودية.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية، اليوم، لمساكن الحجاج الفندقية في مكة المكرمة، والتي حرصت الوزارة أن تكون قريبة من المشاعر المقدسة، وذات مواصفات عالية.

وأوضح الوزير بأن الوزارة كلفت لجنة مختصة بالمساكن للرفع بأي تجاوزات، مشدداً بأن الوزارة لن تتهاون مع الوكالات التي ستخالف الاتفاقات بينها وبين الوزارة وذلك انطلاقا من دورها الرقابي والإشرافي على تلك الوكالات. رافق الوزير وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة مختار الرباش، والوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة طارق القرشي.