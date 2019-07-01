تطور عاجل : دولة جديدة في التحالف تسحب من قواتها في اليمن

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انسحبت قوات جديدة مشاركة ضمن التحالف العربي باليمن، من بعض مناطق تمركزها غربي البلاد، حسب مصدر عسكري، وذلك بعد أيام انسحاب جزئي للقوات الإماراتية من الساحل الغربي.
ونقلت وكالة "الأناضول" عن المتحدث باسم القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي العقيد "وضاح الدبيش" قوله " أن القوات السودانية المشاركة في جبهة الساحل الغربي، انسحبت من 3 مناطق كانت تتواجد فيها (لم يسمها).
وأوضح أن قوات تابعة للجيش اليمني حلّت محل القوات السودانية المنسحبة في إطار عملية إعادة تموضع القوات المشتركة في الساحل الغربي، والمكونة من أكثر من 11 لواءً عسكريا.
ويأتي انسحاب القوات السودانية، عقب انسحاب جزئي للقوات الإماراتية من الساحل الغربي، بعد عملية توزيع جديدة لقواتها في بعض المناطق اليمنية، حسب وسائل إعلام إماراتية.
ويشارك السودان في حرب اليمن التي تقودها السعودية والإمارات، منذ مارس/آذار 2015، ولم تعلن الخرطوم عن عدد قواته المشاركة في الحرب، لكنه أعلن استعداده إرسال 6 آلاف مقاتل إلى اليمن.
وللسودان قوات تتواجد في جبهات اخرى في اليمن الى جانب الحديدة ، كجبهات حرض وميدي وغيرها.