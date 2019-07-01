حجاج اليمن يتدفقون الى مكة المكرمة .. ووزير الاوقاف يتوعد المخالفين لمعايير الجودة تطور عاجل : دولة جديدة في التحالف تسحب من قواتها في اليمن رسالة «تحدي وتحذير» شديدة اللهجة من مسئول بارز الى المدعو «عيدروس الزبيدي» المبعوث في تصريح هو الأول من نوعه .. يصدم اليمنيين بحل وحيد لكنه خطير جدا وقفة غاضبة في العاصمة عدن توجه طلبا للرئيس هادي والوزير الميسري شاهد : سعر القناديل «4 أثوار» ومصير الزنابيل «السحل» وأصحاب عمران «شربوا مرق» - الحوثي يظهر في عمران وحمدين تتنازل عن قتلاها السعودية تعلن بشكل مفاجئ : مستعدون للتعاون مع إيران الإذاعات اليمنية في مرمى الابتزازات الحوثية الأسطورة بيليه يعلق على فوز الجزائر بكأس الأمم الإفريقية تصريحات مفاجئة لترامب بخصوص مضيق هرمز.. لن نحرس المضيق دون مقابل
وجه مسئول حكومي بارز في محافظة حضرموت (شرقي اليمن) رسالة تحذير شديدة اللهجة لدعاة الانفصال وفي مقدمتهم المدعو عيدروس الزبيدي رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الذي تدعمه الامارات.
وقال الوكيل المساعد لشؤون الوادي والصحراء في حضرموت الشيخ عبدالهادي التميمي محذرا : «حضرموت عصية على عيدروس الزبيدي وأبعد عليه من رؤية حلمة إذنه».
واعلن التميمي «الوقوف مع منتسبي المنطقة العسكرية الأولى في خندق واحد ضد الإنفصال».