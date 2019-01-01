المبعوث في تصريح هو الأول من نوعه .. يصدم اليمنيين بحل وحيد لكنه خطير جدا

الأربعاء 24 يوليو-تموز 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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حذر المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الثلاثاء، من أن تقسيم اليمن قد يكون الحل الوحيد إذا طال الصراع في هذا البلد.

وقال غريفيث في إحاطة صحفية في مقر الأمم المتحدة بجنيف امس: "كلما طال أمد الصراع، كلما أصبح من الصعب إيجاد حل، ويصبح الاتجاه إلى تجزئة اليمن هو الحل الوحيد، وهو أمر يدعو إلى القلق".

وهذه المرة الأولى التي يتحدث فيها المبعوث الأممي عن الحل بتجزئة اليمن.

وعبر غريفيث امس عن اعتقاده بأن الحرب في اليمن "قابلة للحل على نحو وشيك"، مرجعاً ذلك إلى أن "كلا الطرفين يصر على رغبته في حل سياسي، والحل العسكري غير وارد، وما زالا على التزامهما باتفاق ستوكهولم بكافة جوانبه المختلفة"، حد قوله.

وأشار المبعوث الأممي إلى أنه بينما يستغرق تطبيق اتفاق ستوكهولم بعض الوقت، يرى كل من الطرفين أن الاتفاق مدخل إلى إجراء مفاوضات بشأن حل سياسي كما يدعم المجتمع الدولي الاتفاق.

وأعرب عن ارتياحه لخروج قوات تابعة للتحالف من اليمن، في إشارة إلى انسحاب غالبية القوات الإماراتية المشاركة في بعض جبهات القتال في يونيو الماضي.

لكن غريفيث عاد وأكد أن "عملية السلام في اليمن ما زالت عرضة للانهيار نتيجة عدد من الأمور كالهجمات الحوثية على منشآت سعودية والتي يمكن أن تفتح الباب أمام صراع إقليمي"، مشيراً إلى محاولته منع تصعيد الأمور قبل أن تصل إلى مرحلة الانهيار والفشل.