السعودية تعلن بشكل مفاجئ : مستعدون للتعاون مع إيران الإذاعات اليمنية في مرمى الابتزازات الحوثية الأسطورة بيليه يعلق على فوز الجزائر بكأس الأمم الإفريقية تصريحات مفاجئة لترامب بخصوص مضيق هرمز.. لن نحرس المضيق دون مقابل التصفية كنهاية خدمة ..الحوثيون وداعش وجهان لعملة الإرهاب مساعي حوثية لعمل أكبر تسريب نفطي في العالم ما مبررات الحوثيين لتصفية حلفائهم من شيوخ القبائل؟ مشروع سعودي ينزع 77 ألف لغم باليمن الإعلان عن مصرع قيادي «حوثي» مع مرافقيه تسريبات تكشف مفاجأة صادمة عن هاتف «سامسونغ غلاكسي نوت 10»
قال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، إن بلاده مستعدة لإقامة علاقات تعاون مع إيران؛ "على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول".
وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء بأن تصريحات "المعلمي" أمام مجلس الأمن، الثلاثاء، تضمنت اتهامات لطهران بشأن إعاقة الاستقرار في المنطقة، سيما بمضيق هرمز.
ووصف المصدر تصريحات المندوب السعودي بـ"المتناقضة"، لحديثه عن استعداد بلاده لإقامة علاقات تعاون بين البلدين، في غمرة التوتر وتبادل الاتهامات.
وفي وقت سابق الثلاثاء، دعت السعودية المجتمع الدولي لـ"اتخاذ ما يلزم لرفض وردع أي مساس بحرية الملاحة البحرية"؛ بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
ونقلت الوكالة عن مجلس الوزراء وصفه خطوات طهران بأنها "انتهاك للقانون الدولي".
جاء ذلك بعد أيام من احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، الجمعة الماضي. وتشهد المنطقة توترا متصاعدا بين الولايات المتحدة وحلفائها، وبين إيران، جراء انسحاب واشنطن العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع طهران، وإعادة فرض عقوبات عليها.