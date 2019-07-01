الأسطورة بيليه يعلق على فوز الجزائر بكأس الأمم الإفريقية

الأربعاء 24 يوليو-تموز 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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عبّر أيقونة كرة القدم البرازيلية والعالمية، إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، الملقب "بيليه"، عن إعجابه الكبير بما قدمه المنتخب الجزائري ببطولة أمم افريقيا 2019 التي اختمت بمصر، وتمكنه من إحراز الكأس القارية بعد سنوات عجاف دامت لـ29 عاماً.

كما أشاد بيليه بالعمل الرائع الذي قام به المدير الفني جمال بلماضي مع المنتخب الجزائري، وكذلك آليو سيسي مع المنتخب السنغالي، حيث اعتبرهما نموذجا مثاليا للمدربين الشباب.

ويقول بيليه في تصريحات نقلها موقع "أفريكا سبور" المتخصص في شؤون الكرة الأفريقية: "مبروك للجزائر على هذا النصر، هذا المنتخب يستحق ذلك، لقد ظهر بأداء ثابت طوال البطولة، أنا سعيد حقا لهؤلاء اللاعبين بعد المجهودات التي بذلوها".

وتابع نجم سانتوس البرازيلي السابق:"يجب أن يستفيد لاعبو المنتخب الجزائري من هذه اللحظة، لأنه ليس دائما ستفوز بلقب مع منتخب بلادك، كما أود أن أشير للمنتخب السنغالي، لقد أعطى لاعبوه كذلك كل شيء، خاصة ساديو ماني الذي كان مستعدا لترك روحه فوق الميدان".

وواصل "الجوهرة السوداء" مثلما يلقب:"منتخب السنغال يمتلك جيلاً موهوباً، يُمكن أن نقول أنه الأحسن في أفريقيا، صحيح خسروا النهائي، لكن هذا جزء من كرة القدم، أنا مقتنع بأن هذا المنتخب لم يصل بعد لأقصى إمكاناته وسيفعل الكثير من الأشياء في المستقبل".

وختم بيليه: "كما أود أن أبارك للمدربين، بلماضي وسيسي، أنا معجب كثيرا بهذين الشابين، اللذين يشكلان جزءاً من جيل المدربين الشباب، وهم قدوة لأي مدرب شاب يريد رفع التحدي مستقبلاً".