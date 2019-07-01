الإعلان عن مصرع قيادي «حوثي» مع مرافقيه

الأربعاء 24 يوليو-تموز 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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لقي قيادي ميداني في مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الثلاثاء مصرعه مع عدد من مرافقيه، في قصف مدفعي لقوات الجيش الوطني، غربي محافظة الجوف.

واستهدفت مدفعية الجيش الوطني، تجمعا للمليشيا الحوثية في مديرية المصلوب.

وذكر موقع الجيش الوطني سبتمبر نت ان القصف أسفر عن مصرع القيادي الميداني في المليشيا المدعو لطفي صالح الميموني، والمكنى بأبو صالح القوبري، مع عدد من مرافقيه.

إلى ذلك قصفت مدفعية الجيش الوطني، صباح اليوم، تجمعات ومواقع تمركز المليشيا الانقلابية، في جبهة حام، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.