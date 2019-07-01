تسريبات تكشف مفاجأة صادمة عن هاتف «سامسونغ غلاكسي نوت 10»

الأربعاء 24 يوليو-تموز 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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كشفت تقارير صحفية عن تسريبات تظهر مفاجآت جديدة تجهزها شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية لهاتفيها المرتقبين "غلاكسي نوت 10" و"غلاكسي نوت 10 بلس".

ومن المقرر أن يتم الكشف رسميا عن الهاتفين في حدث عالمي يوم 7 أغسطس/ آب المقبل.

وأظهرت آخر التسريبات التي نشرها موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، التفاصيل الخاصة بشاشة هاتف "غلاكسي نوت 10".

ووصف الموقع التقني تلك المفاجأة بأنها ستكون صادمة لعدد من مرتقبي هاتف "غلاكسي نوت 10"، خاصة وأنه تم تقليص جودتها عما كان مستخدما في نسخة "غلاكسي نوت 9".

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وأوضحت أن الشاشة اللمسية لهاتف "غلاكسي نوت 10" التي سيبلغ غياسها 6.3 بوصة، تم تقليص دقتها من "كواد إتش دي بلس"، إلى "فل إتش دي بلس".

وعللت ذلك الأمر بأنه من أجل تقليل استهلاك البطارية، وجعلها تدوم لفترة أطول.

ومن المتوقع أن تبلغ قدرة بطارية هاتف "غلاكسي نوت 10" 3500 ميللي أمبير في الساعة.

أما بالنسبة لهاتف "غلاكسي نوت 10 بلس"، ستحافظ سامسونغ على دقة الشاشة التي يبلغ قياسها 6.8 بوصة على "كواد إتش دي بلس"، خاصة وأن بطاريتها بسعة 4300 ميللي أمبير في الساعة.

ومن المقرر أن تصل ذاكرة الوصول العشوائي "رام" سعتها إلى 12 غيغابايت، وسعة التخزين الداخلية إلى 256 غيغابايت.

وأضافت "سامسونغ" مجموعة من التقنيات إلى القلم الإلكتروني "إس بين"، بحيث يدعم الإيماءات غير اللمسية والتمرير السريع بني الصور، وإضافة المؤثرات الصوتية للقلم خلال تدوين الملاحظات.