مصدر مسؤول يكشف حقيقة مساعي «الشرعية» لنقل البنك المركزي من «عدن»

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نفى مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني، مساء اليوم الثلاثاء، صحة تصريحات صحفية نشرها موقع "إرم نيوز الإماراتي"، منسوبة لمحافظ البنك المركزي حافظ معياد، تحدثت عن توجهات لنقل البنك المركزي من مدينة عدن إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت.
ونقل المركز الإعلامي للبنك المركزي اليمني، إن محافظ البنك حافظ معياد، لم يُدلِ بأي تصريح بهذا الخصوص أساساً.
وأكد، أن البنك المركزي بكافة إداراته وطواقمه يُمارسون عملهم وفق المهام المرسومة، بكل يسر وسهولة؛ مشيراً إلى أن مدينة عدن تُرحب بكافة المؤسسات الحكومية.
وأوضح، أن أي تصريحات تتصل بنشاط البنك المركزي يمكن استقائها عبر بيانات البنك الرسمية فقط.
وجدد المصدر دعوته لوسائل الإعلام بتوخي الحذر من التعامل مع أية إشاعات تُنشر بخصوص البنك المركزي اليمني ونشاطه.
وفي وقت سابق، اليوم، نشر موقع "إرم نيوم الإمارات" تصريحات قال إنها خاصة نسبها لمحافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد يقول فيها إنه أبلغ صندوق النقد الدولي -خلال اجتماعته الأخيرة- برفض قيادة البنك نقله إلى الخارج؛ وأنه طرح إمكانية نقل البنك المركزي إلى سيئون في محافظة حضرموت، وذلك في حال لم تتوفر البيئة المناسبة لبقائه في عدن، المتمثلة في توفر الجانب الأمني وقبول الموظفين القادمين من جميع فروع البنك بالبلاد