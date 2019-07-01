الموت يغيّب قيادي بارز في حزب «الإصلاح» والاخير ينعى:«كان مثالا للداعية المؤثر والناصح المعتدل»

الثلاثاء 23 يوليو-تموز 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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نعى التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة الحديدة اليوم الاثنين عضو هيئة شوراه المحلية الشيخ العلامة عبدالعليم حسن قاسم إمام وخطيب جامع الكويت بالحديدة، وأحد علماء وخطباء المدينة.

وقال إصلاح الحديدة في بيان نعي "لقد رحل الشيخ عبد العليم حسن قاسم بعد صراع مع مرض السرطان، والذي واجهه بصبر الداعية المحتسب الأجر عند الله، وتوفي بعد حياة حافلة بالعلم والدعوة والاصلاح فكان واحدا من رجال الدعوة والعلم والارشاد الذين لا يخافون لومة لائم في الصدع بالحق، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة الى الله بالحسنى".

وذكر أن الفقيد كان مثالا للداعية المؤثر والناصح المعتدل في خطابه الدعوي الرصين وكان له دور في الاصلاح الاجتماعي، وأعمال البر والاحسان والتعاون والتكافل الاجتماعي واعمال الخير، اضافة الى ادواره في العمل الوطني ومواجهة التحديات التي واجهت الشعب اليمني.

وأشار إصلاح الحديدة إلى أن الإصلاح فقد برحيل الشيخ عبدالعليم حسن، واحدٌ من رجالات الخير والدعوة.

يشار إلى أن الشيخ عبدالعليم توفي في مكة المكرمة والتي اتخذها مقراً أخيراً له بعد أن نزح من الحديدة عقب الاجتياح الحوثي المسلح لها.