نجاة قيادي بارز في الحزب «الاشتراكي» من محاولة اغتيال

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نجا مدير عام هيئة المصائد السمكية فرع محافظة شبوة احمد سالم خيران من محاولة اغتيال في مدينة بير علي بمديرية رضوم الساحلية شرق محافظة شبوة.
وأفاد مصدر محلي في منطقة بير علي تعرض منزل خيران لإطلاق نار كثيف من مسلحين مجهولين مساء امس الاثنين في محاولة لاغتياله حسب افادات مصادر مقربه منه.
وأشار المصدر لتعرض منفذي الهجوم لحادث مروري بعد تنفيذ العملية توفي على اثر ذلك أحد المنفذين فيما يتلقى العلاج في احد مشافي حضرموت المنفذ الآخر.
ودانت وزارة الثورة السمكية في بيان لها صباح اليوم هذه العملية مطالبة الجهات الأمنية بسرعة ضبط الجاني والتحقيق معه لكشف ملابسات الحادثة .
ويعد احمد خيران أحد القيادات السياسية للحزب الاشتراكي اليمني وعضو سابق في مجلس النواب اليمني.
وتسيطر قوات النخبة الشبوانية على مديرية رضوم الساحلية منذ منتصف العام 2017 وتشهد اختلالات أمنية زادت حدتها خلال الأشهر الماضية.