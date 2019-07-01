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”الانتقالي الجنوبي“ يتحدى ”الشرعية“.. لن نسمح بانعقاد برلمان الـ100 نفر في اي من المناطق المحررة

الثلاثاء 23 يوليو-تموز 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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حذر القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، أحمد سعيد بن بريك، اليوم الثلاثاء 23 يوليو/تموز، من انعقاد مجلس النواب في أي من المحافظات الجنوبية المحررة.

وقال "بن بريك" في كلمة له خلال حفل تخرج دفعة من اللواء الثالث صاعقة الموالي للمجلس في منطقة "رأس عباس" بعدن، "أحذر باسم شعبنا أننا نرفض انعقاد أي دورة لمجلس النواب داخل تراب الأراضي المحررة".

وتابع "بن بريك" "سنقاوم (انعقاد البرلمان)، وأرسل هذه الرسالة للقاصي والداني".

وأضاف "بن بريك" "ماتقدم عليه حكومة الشرعية وبرلمان الـ105 نفر لن يحققوا مآربهم، يريدون أن ينتصروا سياسيا بعد أن فشلوا عسكرياً".

وخاطب أنصار الانتقالي في شبوة وحضرموت الوادي بالقول "نعطيكم الضوء الأخضر والخروج سلمياً لمواجهة هذا الإنعقاد".

وفي مطلع كلمته أمام الجنود قال بن بريك "إن جنودنا يمدون أيديهم للسلام لكن لن يغفلوا أبداً لتلك الكلاب المسعورة فيحق لهم قتلها وسحقها كل من حاول الاعتداء على ترابنا وأرضنا وشعبنا".

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