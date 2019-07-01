نجاة قيادي بارز في الحزب «الاشتراكي» من محاولة اغتيال ”الانتقالي الجنوبي“ يتحدى ”الشرعية“.. لن نسمح بانعقاد برلمان الـ100 نفر في اي من المناطق المحررة توضيح عاجل من قيادة التحالف العربي يكشف حقيقة ”انتصارات الحوثيين“ تحذير شديد .. أول تعليق للملك سلمان بشأن ما وقع في القدس تركي من أصول عثمانية يقود بريطانيا.. من هو رئيس الوزراء الجديد ؟ ”محمد بن سلمان“ يلتقي ”معين عبدالملك“ بحضور رئيس الاستخبارات العامة إحباط أكبر عملية تزوير للدولار في تاريخ تركيا ترامب يفاجئ عروسين بحضور حفل زفافهما أرسلا دعوات للبيت الأبيض (فيديو) قوات سعودية ضخمة تصل ”عدن“ بالتزامن مع عودة ”علي محسن الأحمر“ صدمة بعد ظهور ملك عربي حافي القدمين .. مهموما ولم يحلق لحيته منذ فترة .. شاهد
حذر القيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، أحمد سعيد بن بريك، اليوم الثلاثاء 23 يوليو/تموز، من انعقاد مجلس النواب في أي من المحافظات الجنوبية المحررة.
وقال "بن بريك" في كلمة له خلال حفل تخرج دفعة من اللواء الثالث صاعقة الموالي للمجلس في منطقة "رأس عباس" بعدن، "أحذر باسم شعبنا أننا نرفض انعقاد أي دورة لمجلس النواب داخل تراب الأراضي المحررة".
وتابع "بن بريك" "سنقاوم (انعقاد البرلمان)، وأرسل هذه الرسالة للقاصي والداني".
وأضاف "بن بريك" "ماتقدم عليه حكومة الشرعية وبرلمان الـ105 نفر لن يحققوا مآربهم، يريدون أن ينتصروا سياسيا بعد أن فشلوا عسكرياً".
وخاطب أنصار الانتقالي في شبوة وحضرموت الوادي بالقول "نعطيكم الضوء الأخضر والخروج سلمياً لمواجهة هذا الإنعقاد".
وفي مطلع كلمته أمام الجنود قال بن بريك "إن جنودنا يمدون أيديهم للسلام لكن لن يغفلوا أبداً لتلك الكلاب المسعورة فيحق لهم قتلها وسحقها كل من حاول الاعتداء على ترابنا وأرضنا وشعبنا".