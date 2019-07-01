توضيح عاجل من قيادة التحالف العربي يكشف حقيقة ”انتصارات الحوثيين“

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سخر مصدر في تحالف دعم الشرعية في اليمن، من الادعاءات المتكررة التي تسوقها مليشيا الحوثي الانقلابية بإفراط في وسائل إعلامها، لإيهام اتباعها بتحقيق انتصارات وهمية، تارة عبر القصف بالصواريخ البالتسية وأخرى عبر الطائرات المسيرة، وثالثة عبر قتل جندي بعمليات هجومية.
وأكد المصدر زيف تلك الإشاعات الحوثية التي تريد الميليشيات من خلالها خلق دافع معنوي لمقاتليها الذين يفرون من المواقع والجبهات على وقع الانتصارات التي يحققها أبطال الجيش الوطني بدعم وإسناد مباشر من قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.
وقال المصدر إن المليشيات الحوثية تسيطر على عقول اتباعها المغرر بهم بالانتصارات الوهمية فيما الحقائق على الأرض تؤكد على تلقيها الخسائر المتتالية وفقدانها آلاف المقاتلين شهريًا على يد أبطال الجيش الوطني أو من خلال الضربات النوعية والدقيقة التي تنفذها مقاتلات دعم الشرعية في اليمن.