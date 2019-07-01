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”محمد بن سلمان“ يلتقي ”معين عبدالملك“ بحضور رئيس الاستخبارات العامة

الثلاثاء 23 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء 23 يوليو/تموز، برئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك.

وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود المبذولة بشأن أمنها واستقرارها وتنميتها، بحسب وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وحضر اللقاء من الجانب السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان والسفير السعودي في اليمن محمد آل جابر.

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