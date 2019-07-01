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إحباط أكبر عملية تزوير للدولار في تاريخ تركيا

الثلاثاء 23 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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كشفت السلطات التركية،الإثنين، أضخم عملية تزوير للدولار في تاريخ تركيا .

وتمكنت فرق إدارة مكافحة الجرائم المالية وإدارة مكافحة جرائم التهريب من إلقاء القبض على 5 أشخاص بينهم مشتبه بانتمائه لتنظيم “فتح الله غولن” الإرهابي.

وضبطت قوات الأمن خلال عملية المداهمة مطبعة كانت معدة لتزوير العملات بمنطقة أسنيورت في إسطنبول.

وتم خلال العملية ضبط مبلغ وقدره 271 مليون و150 ألف دولار أمريكي مزور، بما يعادل 1 تريليون و530 مليون ليرة تركية.

وتأتي العملية نتيجة للتحريات التي أجرتها النيابة العامة في منطقة بويوك تشاكماشجه في إسطنبول.

وكان من المخطط أن يتم تسريب الأموال المزورة إلى السوق التركية قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

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