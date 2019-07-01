ترامب يفاجئ عروسين بحضور حفل زفافهما أرسلا دعوات للبيت الأبيض (فيديو)

الثلاثاء 23 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحاضرين في حفل زفاف أقيم بنادي للغولف يمتلكه في مدينة بدمينستر بولاية نيوجيرسي، عندما ظهر فجأة ليشاركهم العُرس.

وكان العريس بي. جي. مونغيلي قد أرسل عدداً من الدعوات إلى البيت الأبيض يدعو شخصيات فيه لحضور الزفاف، لكنه لم يتلق رداً من جانب ترامب، بحسب ما قالته شبكة CNN الأمريكية، اليوم الإثنين 22 يوليو/تموز 2019.

وقال مونغيلي إن الرئيس ترامب ظهر لأول مرة في حفل الزفاف أثناء وقت المشروبات، حيث قابل العروس نيكول ماري وبقية أفراد العائلة، مضيفاً أن الأمر كان محض مفاجأة.

ونشرت CNN مقطع فيديو يُظهر لحظة دخول ترامب إلى حفل الزفاف ووسط صراخ من قبل الحاضرين ابتهاجاً بحضوره للزفاف، وكان ترامب يرتدي بذلة سوداء دون ربطة عنق، ويقف عند أحد الأبواب ويلوح للحاضرين.

وتفاعل الحاضرون مع الرئيس ترامب وبدأوا يرددون «USA، USA»، بينما عانق ترامب العروسين اللذين بدت عليهما ملامح السعادة.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مونغيلي وقوله، ،إنه «وعروسه والحاضرين، داعمون بشدة للرئيس ترامب»، مضيفا أنهم عقدوا حفل الخطبة في نادي الغولف في نوفمبر 2017.

وكان الرئيس ترامب يقضي عطلة نهاية الأسبوع في نادي ترامب الوطني للغولف في مدينة بدمينستر، قبل أن يعود إلى واشنطن أمس الأحد.