توضيح عاجل من قيادة التحالف العربي يكشف حقيقة ”انتصارات الحوثيين“ تحذير شديد .. أول تعليق للملك سلمان بشأن ما وقع في القدس تركي من أصول عثمانية يقود بريطانيا.. من هو رئيس الوزراء الجديد ؟ ”محمد بن سلمان“ يلتقي ”معين عبدالملك“ بحضور رئيس الاستخبارات العامة إحباط أكبر عملية تزوير للدولار في تاريخ تركيا ترامب يفاجئ عروسين بحضور حفل زفافهما أرسلا دعوات للبيت الأبيض (فيديو) قوات سعودية ضخمة تصل ”عدن“ بالتزامن مع عودة ”علي محسن الأحمر“ صدمة بعد ظهور ملك عربي حافي القدمين .. مهموما ولم يحلق لحيته منذ فترة .. شاهد 6 مشاكل جنسية وجلدية. يسببها وضع الكمبيوتر المحمول على قدميك 9 قرارات ملكية يصدرها الملك سلمان من منطقة نيوم
وصلت الى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، مساء اليوم الثلاثاء 23 يوليو/تموز، معدات عسكرية سعودية، دخلت عبر منفذ الوديعة الحدودي، بالتزامن مع عودة نائب الرئيس علي محسن الأحمر الى أرض الوطن قادما من الرياض.
وتتكون القوة السعودية التي وصلت عدن، من عربات ومصفحات عسكرية محملة على ناقلات كبيرة، دخلت عبر منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية، أمس الإثنين.
وبالتزامن، وصل نائب الرئيس الفريق الركن علي محسن الأحمر، اليوم الثلاثاء، إلى محافظة مأرب قادما من العاصمة السعودية الرياض.
وعقد نائب الرئيس فور وصوله اجتماعا مع وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، وقائد العمليات المشتركة بالقوات المسلحة اللواء الركن صغير بن عزيز، بحضور قائد قوات التحالف بمأرب اللواء الركن حمدان الشمري.
وتأتي التحركات السعودية بعد أيام قليلة من زيارة لوزير الداخلية أحمد الميسري إلى السعودية والتي قال إنه توصل خلالها لنتائج طيبة بخصوص كثير من الملفات الأمنية والعسكرية بالمحافظات المحررة.