ايران تبث فيديو للناقلة البريطانية وطاقمها وتستعرض عضلاتها وقناة دولية تفضح مشاهد التمثيل

الثلاثاء 23 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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بثت إيران عبر وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، مشاهد جديدة من داخل الناقلة البريطانية بعد احتجازها، يظهر فيها طاقمها، وهو يتحرك بشكل طبيعي داخلها، وفق اللقطات التي تم الإفراج عنها.

وبحسب الوكالة، فإن الفيديو التقط في بندر عباس، المكان الذي قام الحرس الثوري الإيراني، بنقل الناقلة البريطانية المجتجزة إليه، بعد السيطرة عليها في مضيق هرمز، الجمعة الماضي.

في المقابل، اعتبرت شبكة "سي أن أن" الأمريكية، أن اللقطات التي يظهر فيها طاقم السفينة البريطانية المحتجزة لدى إيران، "ستينا إمبيرو"، "تمثيل".

وأكدت أنه"بدا أفراد الطاقم يمثلون أن الأمور تجري بشكل طبيعي، وهم في مناطق متفرقة من الناقلة، ومن ضمنها لقطة لأحد أفراد الطاقم الذي كان يحمل لوحا ويتجنب النظر إلى الكاميرا وهو متوتر".

وفي مشهد آخر، ظهر أفراد الطاقم وهم جالسون حول طاولة وبدا أحد الأفراد وهو ينظر إلى الكاميرا، ويُسمع صوت خلفها يقول له: "لا تنظر نحوي رجاء"، قبل أن يعود الرجل ويلتفت إلى بقية أفراد الطاقم.

ويبدو فرد من أفراد الطاقم وهو يقود النقاشات على الطاولة ويمكن سماعه وهو يقول: "لا توجد مشكلة على الإطلاق"، في حين تظهر لقطة أخرى أحد الطهاة وهو يمثل أنه يقوم بطهي الطعام أمام الكاميرا، وفق "سي أن أن".

وكانت إيران قد قالت إنها احتجزت الناقلة كونها كانت تخالف القوانين البحرية الدولية، إذ دخلت إلى المضيق بالاتجاه العكسي عبر المسلك الجنوبي المخصص لخروج السفن ما كاد أن يسفر عن اصطدامها بسفن أخرى، الأمر الذي أنكرته بريطانيا وقالت إنها مبررات غير حقيقية.

وسبق أن نشرت إيران مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى لاحتجاز الناقلة، إذ ظهر عدد من القوات الإيرانية وهي تقوم بعملية إنزال على الناقلة واحتجازها.