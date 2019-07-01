نقابة الصحفيين اليمنيين ترصد 62 حالة انتهاك بحق الحريات الاعلامية خلال النصف الاول لعام 2019

الثلاثاء 23 يوليو-تموز 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قالت نقابة الصحفيين اليمنيين، الثلاثاء 23 يوليو/تموز ان وضع الحريات الصحفية والإعلامية في اليمن خلال النصف الأول من العام الحالي كان "خطيرا ومعقدا"، مؤكدة انها رصدت 62 حالة انتهاك بحق الحريات الإعلامية في البلاد، خلال النصف الأول من العام الحالي 2019.



وأوضحت في تقرير لها "ان المتضررين كانوا ضحايا للانتهاكات المختلفة من قتل واعتداءات وتهديد ومصادرة وتعذيب وشروع بالقتل وحجب مواقع إخبارية ومصادرة مقتنيات الصحفيين وممتلكاتهم ومحاكمتهم وترويعهم".



ورصد التقرير من بين هذه الانتهاكات، حالتي قتل، و12 حالة تعذيب، و12 حالة اعتداء، إضافة إلى تسجيل 8 حالات اختطاف. وارتكب الحوثيون 39 حالة انتهاك بنسبة 63 بالمئة فيما ارتكبت الحكومة بتشكيلاتها وهيئاتها الأمنية والعسكرية المتنوعة 15 حالة بنسبة 24 بالمئة من اجمالي الانتهاكات. وفقا للتقرير.



كما ارتكبت جهات مجهولة 5 حالات انتهاك بنسبة 8 بالمئة، والتحالف العربي حالتين، بنسبة 3 بالمئة، وجهة خاصة حالة واحدة بنسبة 2%.



وقال التقرير "إن الإحصائيات تظهر استمرار حالة العداء ضد الصحافة والصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام، وتدهور أوضاع الإعلاميين المهنية والاقتصادية والمعيشية، بعد أربع سنوات من الحرب التي أثرت سلبا بشكل كبير على السلطة الرابعة والعاملين فيها".