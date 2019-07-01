قوات سعودية ضخمة تصل ”عدن“ بالتزامن مع عودة ”علي محسن الأحمر“ صدمة بعد ظهور ملك عربي حافي القدمين .. مهموما ولم يحلق لحيته منذ فترة .. شاهد 6 مشاكل جنسية وجلدية. يسببها وضع الكمبيوتر المحمول على قدميك 9 قرارات ملكية يصدرها الملك سلمان من منطقة نيوم ايران تبث فيديو للناقلة البريطانية وطاقمها وتستعرض عضلاتها وقناة دولية تفضح مشاهد التمثيل نقابة الصحفيين اليمنيين ترصد 62 حالة انتهاك بحق الحريات الاعلامية خلال النصف الاول لعام 2019 طفل مصري يثير عاطفة السعوديين وأمير شهير يزوره معارك في ”الجوف“ وقوات ”الشرعية“ تتوغل في ”برط العنان“ واتسآب يطرح تحديثا يحميك من أصدقائك ومن زلات الندم أمير سعودي غاضبا: "هل سنسمع قريبا أن الخمر حلال و هولاء السفهاء ليسوا أهل اختصاص
أثار طفل مصري عاطفة السعوديين، وقام أمير المدينة المنورة فيصل بن سلمان بزيارته وقدم له المصحف.
وفقد الطفل المصري "عبد العزيز" والديه في حادث سير بالمدنية، وهو ما أثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين دشنوا هاشتاغ "لست وحدك ياعبدالعزيز" تضامنا مع الطفل.
ووجه سموه الكريم بتقديم كافة الخدمات اللازمة لراحة الطفل .#لست_وحدك_ياعبدالعزيز
وقام أمير منطقة المدينة فيصل بن سلمان بزيارته في مستشفى الملك فهد، وقال له أنت بين أهلك وإخوانك وأبائك، حسب صحيفة "المدينة" السعودية.
وقدم الأمير فيصل المصحف للطفل قائلا: "أنها أغلى هدية أقدمها لك، وإن شاء الله أشوفك عريس عندنا".
وكان الطفل عبد العزيز قد وصل إلى السعودية مع والدته لزيارة والده بمحافظة رابغ، وفي أثناء توجههم لزيارة المدنية توفي والديه في حادث مروري، وتعرض الطفل للكسر.