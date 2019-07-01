صدمة بعد ظهور ملك عربي حافي القدمين .. مهموما ولم يحلق لحيته منذ فترة .. شاهد 6 مشاكل جنسية وجلدية. يسببها وضع الكمبيوتر المحمول على قدميك 9 قرارات ملكية يصدرها الملك سلمان من منطقة نيوم ايران تبث فيديو للناقلة البريطانية وطاقمها وتستعرض عضلاتها وقناة دولية تفضح مشاهد التمثيل نقابة الصحفيين اليمنيين ترصد 62 حالة انتهاك بحق الحريات الاعلامية خلال النصف الاول لعام 2019 طفل مصري يثير عاطفة السعوديين وأمير شهير يزوره معارك في ”الجوف“ وقوات ”الشرعية“ تتوغل في ”برط العنان“ واتسآب يطرح تحديثا يحميك من أصدقائك ومن زلات الندم أمير سعودي غاضبا: "هل سنسمع قريبا أن الخمر حلال و هولاء السفهاء ليسوا أهل اختصاص مكتب الشباب والرياضة يدشن نشاطه الصيفي في سقطرى
حررت قوات الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء 23 يوليو/تموز، مواقع استراتيجية في مديرية "برط العنان" في محافظة الجوف (شمالي اليمن) من قبضة ميليشيات الحوثي الإيرانية.
وقالت مصادر عسكرية: "إن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على جبال "القلعة الاستراتيجية"، وتوغلت في مواقع تمركز الميليشيات الحوثية في أودية "الظهرة" في مديرية برط العنان" بمحافظة الجوف.
وأوضحت المصادر أن قوات الجيش الوطني تمكنت أيضا من قطع خطوط إمداد الميليشيات الحوثية إلى مواقع تمركزها في جبال "تواثنه" وجبال "الامهور".
وأسفرت المعارك حسب المصادر ذاتها عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين، فضلا عن مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة، خلفتها الميليشيات بعد فرارها.