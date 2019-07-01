معارك في ”الجوف“ وقوات ”الشرعية“ تتوغل في ”برط العنان“

الثلاثاء 23 يوليو-تموز 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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حررت قوات الجيش الوطني، اليوم الثلاثاء 23 يوليو/تموز، مواقع استراتيجية في مديرية "برط العنان" في محافظة الجوف (شمالي اليمن) من قبضة ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وقالت مصادر عسكرية: "إن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على جبال "القلعة الاستراتيجية"، وتوغلت في مواقع تمركز الميليشيات الحوثية في أودية "الظهرة" في مديرية برط العنان" بمحافظة الجوف.

وأوضحت المصادر أن قوات الجيش الوطني تمكنت أيضا من قطع خطوط إمداد الميليشيات الحوثية إلى مواقع تمركزها في جبال "تواثنه" وجبال "الامهور".

وأسفرت المعارك حسب المصادر ذاتها عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين، فضلا عن مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة، خلفتها الميليشيات بعد فرارها.