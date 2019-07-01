آخر الاخبار

قوات سعودية ضخمة تصل ”عدن“ بالتزامن مع عودة ”علي محسن الأحمر“ صدمة بعد ظهور ملك عربي حافي القدمين .. مهموما ولم يحلق لحيته منذ فترة .. شاهد 6 مشاكل جنسية وجلدية. يسببها وضع الكمبيوتر المحمول على قدميك 9 قرارات ملكية يصدرها الملك سلمان من منطقة نيوم ايران تبث فيديو للناقلة البريطانية وطاقمها وتستعرض عضلاتها وقناة دولية تفضح مشاهد التمثيل نقابة الصحفيين اليمنيين ترصد 62 حالة انتهاك بحق الحريات الاعلامية خلال النصف الاول لعام 2019 طفل مصري يثير عاطفة السعوديين وأمير شهير يزوره معارك في ”الجوف“ وقوات ”الشرعية“ تتوغل في ”برط العنان“ واتسآب يطرح تحديثا يحميك من أصدقائك ومن زلات الندم أمير سعودي غاضبا: "هل سنسمع قريبا أن الخمر حلال و هولاء السفهاء ليسوا أهل اختصاص

سبأفون .. أصالة وتواصل

واتسآب يطرح تحديثا يحميك من أصدقائك ومن زلات الندم

الثلاثاء 23 يوليو-تموز 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 544

 

كشفت تقارير صحفية عن طرح تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" تحديثا جديدا يمكنه أن يحمي المستخدم لأول مرة من "نفسه وأصدقائه".

أشار موقع "لايف منت" التقني المتخصص إلى أن تحديث "واتسآب" الجديد، يحمي المستخدم من أن يبعث أية رسالة خاطئة أو الاستماع إلى رسالة، ثم يندم عليها بعد لحظات، بعدما "يفوت الآوان".

وأوضح التقرير أن "واتسآب" لأول مرة سيسمح للمستخدم بالاستماع إلى "الرسائل الصوتية" المرسلة إليه أو الاستماع إلى الرسالة المجهزة للإرسال، من دون الحاجة إلى فتح التطبيق.

ولن يسمح تفعيل تلك الخاصية بظهور "العلامة الزرقاء"، التي تعني أنك استمعت إلى الرسالة عبر "واتسآب".

ولا يزال ذلك التحديث متاحا على نسخة "البيتا" عبر "واتسآب"، وستكون متاحة قريبا عبر نظام تشغيل "آي أو إس" بهواتف "آيفون"، فيما ستكون متاحة على نظام "أندرويد" في وقت لاحق.

ومن المقرر أن تظهر الرسالة الصوتية على شريط الإشعارات، حتى يتمكن المستخدم من الاستماع لها من دون فتح تطبيق "واتسآب" والاستماع لها رسميا أو إرسالها بصورة نهائية.

وأدمج "واتسآب" في تلك التقنية خاصية الاستماع إلى الرسائل من سماعة الهاتف، من دون الحاجة إلى الاستماع لها عن طريق مكبر الصوت، ما سيظهر كأنك تتلقى فعليا اتصال هاتفي لا تستمع إلى الرسائل.

إقراء أيضاً
هكذا تحمي خصوصية وبيانات هاتفك
بعد عاصفة "فيس أب"..موقع إلكتروني يعيدك للقرن الـ16
برنامج سعودي يعالج الخلايا الدماغية التالفة بترددات الآيات القرآنية
بكتيريا خطيرة في البطيخ تصيبك بالتسمم
خبر سعيد لمن لا يحب فصيلة دمه... قريبا يمكن تغييرها
بعد دراسة لأكثر من نصف قرن .. أطباء يكشفون فصيلة الدم الأكثر مقاومة للسرطان
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة علوم وتكنولوجيا

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس