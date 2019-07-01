اتفاق خلال الايام المقبلة وحل وشيك ينهي الحرب في اليمن

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قال مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفثس اليوم الثلاثاء إن الحرب في اليمن يمكن وقفها لأن الطرفين والتوافق الدبلوماسي الدولي يدعمون اتفاقا توسطت بشأنه الأمم المتحدة في ستوكهولم في ديسمبر/كانون الأول.
وقال غريفثس للصحفيين في جنيف: "أعتقد أن هذه الحرب في اليمن قابلة للحل على نحو وشيك"، مضيفاً: "الحرب في اليمن يمكن حلها بالجهود الدبلوماسية".
وتابع: "الطرفان كلاهما يصر على رغبته في حل سياسي وعلى أن الحل العسكري غير وارد، وهما لا يزالان على التزامهما باتفاق ستوكهولم بكافة جوانبه المختلفة".
وشدد غريفيثس على أن "الأطراف اليمنية ملتزمة باتفاق السويد كمدخل للحل السياسي".
وكشف أنه في الأيام المقبلة سيتم التركيز على تفاصيل اتفاق نشر قوات أمن محلية في الحديدة ،دون مزيد من التفاصيل.