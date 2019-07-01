مكتب الشباب والرياضة يدشن نشاطه الصيفي في سقطرى

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دشن مكتب الشباب والرياضة بمحافظة ارخبيل سقطرى، اليوم، نشاطه الثقافي والشبابي الصيفي للعام 2019م، بمشاركة 12 نادياً، وذلك بدعم صندوق النشء والشباب.
وأوضح مدير المكتب علي صعباب، أن النشاط يأتي في إطار اهتمام الوزارة بتفعيل دور الأندية في سقطرى بمختلف المجالات ومنها المجال الثقافي .
من جانبه تطرق مدير مكتب الثقافة عمر قبلان، إلى أهمية البطولة في رفع المستوى الثقافي للأندية وتشجيعها على الاهتمام بمجال الثقافة.
وانطلقت المسابقة التي تضمنت أسئلة عامة ودينية ورياضية، بين أندية المجموعة الأولى وهي الهلال، والاتحاد، والوصل، والميناء والأهلي، وتأهل لليلة الختامية نادي الهلال برصيد 10 نقاط متصدر المجموعة والاتحاد وصيفاً 8 نقاط.
فيما سيتواجه غداً أندية المجموعة الثانية التي تضم الشرق، والطليعة، والجمهور، والجزيرة، والنجم الساحلي والسد.