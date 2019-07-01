علي محسن يصل مأرب وتفاصيل اجتماع عسكري رفيع حضره قائد قوات التحالف

الثلاثاء 23 يوليو-تموز 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- سبأ

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وصل نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اليوم الثلاثاء إلى محافظة مأرب للاطلاع على المستجدات الميدانية والعسكرية وجهود البناء والتنمية في المحافظات المحررة.

وعقد نائب الرئيس فور وصوله اجتماعا مع وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي ومحافظ مأرب اللواء سلطان العرادة وقائد العمليات المشتركة بالقوات المسلحة اللواء الركن صغير بن عزيز بحضور قائد قوات التحالف بمأرب اللواء الركن حمدان الشمري.

وبحسب وكالة سبأ جرى خلال اللقاء مناقشة المستجدات الميدانية وسير العمليات العسكرية وما يسطره أبطال الجيش بدعم الأشقاء في التحالف من انتصارات وثبات أسطوري في مختلف الجبهات.

ونقل الفريق محسن تحيات الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيداً بتضحيات أبطال الجيش واستبسالهم في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

واستعرض عدداً من الموضوعات والقضايا العسكرية وتوجيهات فخامة الرئيس بهذا الخصوص.. معبرا عن بالغ التقدير والشكر للأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وما يقدمونه من دعم مستمر شمل مختلف المجالات.

ونوه إلى المعاناة التي يتكبدها أبناء الشعب اليمني في ظل استمرار سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية والمخاطر التي يشكلها استمرار الانقلاب على اليمن والأشقاء وضرورة تضافر الجهود للتخلص من الانقلاب وإحلال السلام الدائم والاتجاه لبناء اليمن الاتحادي المكون من ستة أقاليم.

وشدد نائب الرئيس على ضرورة مضاعفة الجهود في بناء القوات المسلحة وترتيب أوضاعها وتفقد أحوال المقاتلين الأبطال والاهتمام بهم ورفع مستوى الكفاءة والانضباط وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس.

وقدم القادة تقارير عن أوضاع الوحدات العسكرية وسير العمليات العسكرية وما يقدمه الأبطال بدعم التحالف من تضحيات كبيرة، معبرين عن الشكر والتقدير لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية.

كما قدم المحافظ العرادة موجزاً عن الأوضاع الأمنية والعسكرية وجهود البناء والتنمية في المحافظة، منوهاً إلى استمرار الجهود في تثبيت الأمن والاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية وعكس صورة مشرفة للمناطق المحررة.