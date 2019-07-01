عاجل : حاكم جديد لـ بريطانيا وترمب يعلق «سيكون عظيما»

الثلاثاء 23 يوليو-تموز 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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أعلن حزب المحافظين البريطاني، اليوم الثلاثاء، فوز بوريس جونسون بزعامة الحزب خلفاً لرئيسة الوزراء المستقيلة، تيريزا ماي.

ومن المقرر أن يبدأ جونسون في تشكيل الحكومة البريطانية الجديدة غداً الأربعاء.

وستتولى الحكومة الجديدة مهمة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، تمهيداً للتوصل لاتفاق بشأن بريكست.

وفي أول تصريح له بعد فوزه بزعامة حزب المحافظين قال جونسون "سنحقق البريكست ونمضي في استكمال طموحات بريطانيا".

وأضاف جونسون "علينا أن نراجع العلاقة مع الشركاء الأوروبيين وأن نحقق مصلحة بريطانيا".

الى ذلك قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن بوريس جونسون سيكون رئيس وزراء "عظيماً" لبريطانيا.

وعبر ترمب عن تهانيه لجونسون من خلال تغريدة، اليوم الثلاثاء، بعدما فاز الأخير بانتخابات زعامة حزب المحافظين البريطاني.

وألحق جونسون بغريمه جيرمي هانت هزيمة ساحقة، ليحل محل تريزا ماي بداية من الأربعاء.

وفي تغريدته قال ترمب "تهانينا لبوريس جونسون الذي سيصبح رئيسا لوزراء المملكة المتحدة.. سوف يكون عظيما".

وكان ترمب عبر عن تأييده لأن يصبح جونسون خلفاً لماي.

كما كان منتقدا لاذعا لعدم قدرة ماي على تنفيذ اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وقال إن جونسون سوف يقوم بالمهمة على نحو أفضل.