قائد عسكري بارز يزف اخبارا سارة من هذه الجبهة

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حققت قوات الجيش الوطني اليوم الثلاثاء تقدمات جديدة في جبهة برط العنان بمحافظة الجوف (شمال شرق اليمن).
وفي التفاصيل سقط قتلى وجرحى من عناصر مليشيا الحوثي في مواجهات مع الجيش الوطني بمديرية برط العنان شمال الجوف.
ونقل مأرب برس عن قائد المحور الشمالي قائد اللواء الأول حرس حدود العميد هيكل حنتف قوله : ان قوات الجيش توغلت في أودية الظهرة وتمكنت من السيطرة على جبال القلعة الاستراتيجية التي تقطع خطوط إمداد المليشيا إلى جبال تواثنه وجبال الامهور.
وبحسب العميد حنتف اسفرت المواجهات عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيا واستعادة أسلحة خفيفة ومتوسطة .