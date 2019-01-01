الحوثيون يستهدفون حجاج اليمن بهذا الاجراء ووزير يوجه لهم دعوة

الثلاثاء 23 يوليو-تموز 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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كشف وزير في الحكومة اليمنية الشرعية ، عن اجراءات حوثية تستهدف حجاج اليمن هذا الموسم وتهدف الى عرقلة وصولهم للمشاعر المقدسة.

وقال وزير الأوقاف والإرشاد أحمد عطية أن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، تصادر جوازات الحجاج وتحاول تسيس فريضة الحج.

واشار في حديث مع قناة (الحدث) بأن هذا الاجراء الحوثي ، يعد رد صريح على من يزعم بأن السعودية تسيس الحج .

واتهم عطيه مليشيا الحوثي بحظر ومنع وعرقلة سفر الحجاج ممن لديهم جوازات صادرة من مناطق الشرعية حيث قامت بمنعهم بطرق غير مباشرة ، حد تعبيره.

وكانت الحكومة الشرعية حذرت في وقت سابق من قرار وتعميم حوثي تضمن اوامر للنقاط الامنية التابعة للمليشيات بمصادر جوازات السفر من المواطنيين والصادرة من السلطات الشرعية بعد 2015.

الوزير عطية اكد أن وزارته ستقوم بتفويج اكثر من ٢٥ الف حاج يمني من جميع مناطق اليمن لهذا العام ١٤٤٠ه، وهي تقوم بذلك منذ ثلاث سنوات دون أي عنصرية أو تفريق في المناطق التي تسيطر عليها الشرعية او المناطق الخاضعة للحوثي.

ودعا الوزير ، مليشيا الحوثي بأن تترك فريضة الحج بعيدا عن الصراعات والخلافات السياسية ، كاشفا بأن هناك أكثر من ستة باصات نقل تم عرقلتها ومنعت من الدخول إلى الأراضي السعودية لأداء مناسك الحج هذا الموسم.

كما اتهم مليشيا الحوثي بتخويف اليمنين وتهديدهم بعد الخروج من منازلهم ومصادرة جوازاتهم.

كما دعا العالم بأن يدين جرائم الحوثي التي فاقمت الأوضاع المتدهورة على اليمنيين، وأكد عطية أن مليشيا الحوثي فرضت على وكلات الحج والعمرة رسوما إضافية ما أدى إلى إغلاق بعضها.

وكانت اولى طلائع الحجاج اليمنيين قد عبرت منفذ الوديعة قبل يومين متجهة للبقاع الطاهرة.