أسماء 37 متعاونا مع الحوثي داخل مأرب والشرطة تحيلهم للنيابة

الثلاثاء 23 يوليو-تموز 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت مصادر أمنية واعلامية متطابقة في مأرب إن شرطة المحافظة أحالت عشرات المتهمين في الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة "المنين"، جنوب مدينة مأرب، إلى النيابة الجزائية المتخصصة .

المصادر أكدت إحالة 37 معتقلاً على ذمة مواجهات " المنين" للنيابة الجزائية المتخصصة، بعد استكمال التحقيقات في إدارة البحث الجنائي، لتستكمل النيابة أخذ أقوالهم وجمع الاستدلالات وإحالة المتهمين للمحكمة للنظر في التهم الموجهة لهم.

وكانت منطقة المنين جنوب مدينة مأرب، قد شهدت مطلع شهر يوليو الجاري، مواجهات بين الأمن والمتهمين الخارجين عن القانون، خلفت عشرات القتلى والجرحى من الجانين.

واتهمت أمنية مأرب المتهمين بالارتباط بمليشيا الحوثي وتم ضبط معهم أدلة تثبت تورطهم.

أسماء المتهمين الذين تمت إحالتهم للنيابة:

1- منصور علي حيدر الأمير

2- محمد فيصل علي حيدر الأمير

3- علي حيدر سعيد حيدر الأمير

4- حسن فيصل علي حيدر الأمير

5- شايف علي حيدر الأمير

6 - صالح سعيد صالح الأمير

7- محمد حسين ضيف الله الأمير

8- قايد حسين ضيف الله الأمير

9- نواف علي ضيف الله الأمير

10 - نصر علي ضيف الله الأمير

11- صادق محمد ضيف الله الأمير

12 - سعيد أحمد علي حسين الباروت (صدر أمر من النيابة في وقت سابق بالقبض عليه بتهمة قتل رجال أمن)

13- ناصر صالح علي الأمير

14- زين العابدين علي الأمير

15- بدر محمد علي حيدر

16 - صقر سعيد صالح حيدر

17 - محمد صالح حيدر محمد

18 - الحسين فيصل علي حيدر

19 - هيثم أنور محمد علي حيدر

20 - حمود عبدالرحمن عبدالله الأمير

21 - عبدالله عبدالرحمن عبدالله الأمير

22- يحيى عبدالرحمن عبدالله الأمير

23- علي عبدالرحمن عبدالله الأمير

24 - محسن عبدالرحمن عبدالله الأمير

25 - قايد يحيى عبدالله الأمير

26 - أنور محمد علي حيدر

27 - شائف يحيى عبدالله الأمير

28 - بشار يحيى عبدالله الأمير

29 - مبخوت صالح حمد علي الباروت

30 - عبدالرحمن صالح علي الأمير

31- شهاب علي علي حيدر

32- محسن سعيد حيدر

33- عدي منصور علي حيدر

34- ناجي عبدالله زايد منصر الشريف

35- بشير حسين صالح الجول

36 - ذياب فواز غالب الصالحي

37 - أحمد يحيى ناصر الصالحي