هجوم كبير يستهدف السعودية بعدة طائرات - الحوثي يعلن ضرب أبرز قاعدة جوية والتحالف يخرج بإعلان مهم

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أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم الثلاثاء، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.
ونقلت وكالة الانباء السعودية عن العقيد المالكي " أن المليشيات أطلقت تلك الطائرات (لم تحدد عددها) باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمنطقة عسير .
وأكد المالكي أن المحاولات العدائية الفاشلة للمليشيا الحوثية لاستهدافها المدنيين والأعيان المدنية تعكس صورة واضحة للنزعة الإرهابية لدى هذه المليشيا في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية .
واليوم الثلاثاء زعمت جماعة الحوثي إنها استهدفت قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط جنوب غربي السعودية بطائرات مسيرة.
وقال المتحدث باسم مليشيات الحوثي يحيى سريع، إن الطيران المسير نفذ عملية واسعة بعدد من طائرات قاصف k2 استهدفت رادارات ومواقع عسكرية أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط .
وزعم سريع " أن الطائرات أصابت أهدافها بدقة.