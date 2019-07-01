البرلمان يفاضل بين 3 مدن لعقد جلسته المقبلة

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قال نائب رئيس البرلمان اليمني للشؤون التنظيمية والفنية محسن باصرة، إن هيئة رئاسة المجلس تفاضل بين 3 مدن لاستضافة دورة المجلس الاعتيادية المرتقبة، دون الكشف عن أسمائها.
جاء ذلك على خلفية ما جرى تداوله عبر وسائل إعلام محلية بأن مجلس النواب يتجه لعقد دورته الاعتيادية المرتقبة، في مدينة عدن أو المكلا، وهي الخطوة التي ترفضها أطراف جنوبية، رغم عدم رسميتها حتى الآن.
وبحسب موقع إرم نيوز فقد نفى باصرة ما جرى تداوله محليًا بشأن تسمية مدن معينة لاستضافة الدورة المقبلة.
وأكد نائب رئيس البرلمان أن هيئة الرئاسة ستجتمع قبل موعد انعقاد الدورة الاعتيادية للمجلس، وستعلن المكان والزمان بحسب نصوص لوائح المجلس.
يأتي ذلك في وقت تناقلت فيه مصادر إعلامية باليمن أن هناك توجهًا جديًا لدى البرلمان لعقد جلساته في محافظة مأرب، لكن ذلك لا يزال موضع بحث بين المجلس والحكومة اليمنية.