مواجهات عنيفة بين قوات «الجيش» ومليشيات «الحوثي» بـ«البيضاء»

الثلاثاء 23 يوليو-تموز 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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قُتل وجٌرح ستة من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية امس الاثنين، في مواجهات عنيفة مع قوات الجيش الوطني، بجبهة ناطع شرقي محافظة البيضاء.

واندلعت المواجهات أثناء محاولة عناصر من المليشيا التسلل باتجاه مواقع الجيش الوطني، في جبل "القرحاء"، وشعب "المسوح"، وشعب "صرام"، في جبهة ناطع.

وأحبطت قوات الجيش محاولة المليشيا، وأجبرتها على الفرار، بعد مصرع أربعة من عناصرها، وإصابة اثنين آخرين، حسب ما ذكره موقع الجيش.

وتدور مواجهات بين الحين والآخر في عدد من المواقع في جبهات البيضاء تتكبد فيها مليشيا الحوثي خسائر كبيرة.